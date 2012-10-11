Стала известна цена российского газа в следующем году

{1-} Цена российского газа для Украины в первом квартале 2013 года ожидается на уровне 432 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха, передает РБК-Украина.

«Цена останется где-то на том же уровне, как в IV квартале. Где-то плюс-минус, больших подъемов или падений этой цены мы пока не ожидаем», - заявил Макуха.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», в I квартале 2012 года цена газа составляла 416 долларов за тыс. куб. м, во II выросла на 2,1% - до 425 долл за тыс. куб. м. В ІІІ квартале цена выросла на 0,23% - до 426 долл за 1 тыс. куб. м.

В конце 2012 года цена российского газа для Украины составит 432 за доллара за тысячу кубометров.

Напомним, как сообщал «Главред», Владимир Путин упомянул о возможной скидке на газ для Украины только при условии ее присоединения к Таможенному союзу.

Отметим также, что украинский премьер Николай Азаров заявил, что Россия снизит цену на газ для украинских потребителей до 160 долларов при условии вступления Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Азаров подчеркнул, что присоединение к Таможенному союзу в целом соответствует национальным интересам Украины, поскольку около 40% международного товарооборота Украины приходится на страны, входящие в этот союз.

По словам премьера, с другой стороны, 30% международного товарооборота приходится на страны Евросоюза и, соответственно, присоединение к зоне свободной торговли с ЕС и политическая ассоциация с ЕС – «это отвечает национальным интересам».

Фото: dpo.gubkin.ru

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