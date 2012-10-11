Колесниченко угрожает Западной Украине криминалом за язык

{1-}Если в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях не выполнят нормы языкового закона, инициаторы будут привлечены к административной или уголовной ответственности.
Об этом в интервью севастопольскому телеканалу "НТС" сказал соавтор закона, регионал Вадим Колесниченко, сообщает ВВС.
Он отметил, что областные советы уже отклонили протесты местных прокуратур по этому поводу и теперь прокуратуры обращаются в суд.
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"Но главное - в другом: с 10 августа закон действует по всей территории Украины. И если хоть один областной панночек попробует не выполнить норму закона - а мы там все предусмотрели - должностные лица будут привлекаться к ответственности: от административной до уголовной", - сказал Колесниченко .
Напомним, Львовский, Ивано-Франковский и Тернопольский областные советы признали закон об основах языковой политики недействительным на территории областей.
Как сообщалось, скандальный языковой закон вступил в силу после подписания его Президентом 10 августа.
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