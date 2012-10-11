Петр Мельник побеждает в 95-м округе Киевщины – социологи

Об этом свидетельствуют результаты двух социологических исследований, поступивших в редакцию, Первое проведено в округе компанией Research&Branding group с 28 сентября по 2 октября 2012 года, второе - группой “Рейтинг” с 20 сентября по 3 октября 2012 года.

По данным Research&Branding group лидирует в рейтинге П. Мельник – за него на данный момент готовы проголосовать 17,4% избирателей, которые намереваются принять участие в выборах. Равные позиции у представителя объединенной оппозиции В. Кутового и выдвиженца от партии «УДАР» А. Юракова. За них готовы проголосовать 12,5 и 11,2% активных избирателей соответственно.

По данным группы “Рейтинг” на сегодняшний день, за две недели до выборов уровень узнаваемости кандидата – 70%, за Петра Мельника готовы проголосовать почти 17% жителей Ирпенского региона и Киево-Святошинского района, которые входят в 95-й избирательный округ Киевщины. Наивысший показатель узнаваемости – 87% у кандидата в Ирпене, Вторым по узнаваемости после Петра Мельника следует экс-губернатор Евгений Жовтяк с показателем 50%, третьим – местный бизнесмен Дмитрий Войцех – 42%. По готовности избирателей отдать свои голоса за мажоритарного кандидата на выборах на втором после Петра Мельника месте – кандидат от “Батькивщины” вячеслав Кутовой – 9,8%, на третьем – с показателем 9,4% кандидат от “Удара” Александр Юраков.

“Мы отслеживали ситуацию в округе в динамике, - отмечает директор группы “Рейтинг” Алексей Антипович, - Петр Мельник уверенно лидирует в течение последних двух месяцев. Стоит отметить, что и рейтинги других кандидатов вырасли, однако самый высокий показатель узнаваемости и самый высокий рейтинг по-прежнему – у Петра Мельника”.

Для справки. Исследования проходили методом личностного интервью, выборка опроса Research&Branding group составляет 800 респондентов, выборка опроса “Рейтинг груп” составила 1500 респондентов, социологическая погрешность не превышает 2,5%.