Освобожденная Pussy Riot дала интервью: мы продолжим протесты

Освобожденная из зала суда участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич дала интервью CNN.

В ходе беседы Самуцевич заявила, что группа Pussy Riot продолжит свои выступления.

«Мы еще не закончили», - подчеркнула она.

В то же время Самуцевич отметила, что группа больше не будет выступать в храме Христа Спасителя, поскольку выступление в одних и тех же местах противоречит концепции Pussy Riot.

В то же время Самуцевич отметила, что группа больше не будет выступать в храме Христа Спасителя, поскольку выступление в одних и тех же местах противоречит концепции Pussy Riot.

Активистка рассказала, что за время заключения ее отношение к президенту России Владимиру Путину не изменилось, и она по-прежнему относится к нему «негативно».

Также Самуцевич в очередной раз подчеркнула, что выступление группы в храме Христа Спасителя было политическим, а не анти религиозным.

По ее словам, активистки намеревались обратить внимание на поддержку Владимира Путина высшими церковными чинами, в том числе и патриархом Кириллом.

Напомним, как сообщал «Главред», три участницы Pussy Riot – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич – в августе 2012 года были приговорены к двум годам колонии за хулиганство по мотивам религиозной ненависти после «панк-молебна» «Богородица, Путина прогони».

10 октября Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу защиты на приговор. В результате заседания реальный срок для Самуцевич был заменен на условный.

Толоконниковой и Алехиной приговор остался неизменным. Таким образом, решение Хамовнического суда в отношении них вступило в силу и вскоре их отправят в колонию.

Фото, видео: CNN, EPA / UPG

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