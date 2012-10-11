Нобеля по литературе дали китайцу за галлюциногенный реализм

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2012 году стал китайский писатель Мо Янь.

Об этом в Стокгольме заявил представитель Нобелевского комитета Петер Энглунд.

Премия была присуждена за «галлюциногенный реализм в его изложении народных сказаний и современной прозы».

Отметим, что букмекеры называли фаворитом японца Харуки Мураками – ставки на него за день до вручения премии контора Ladbrokes принимала в соотношении 2 к 1.

Размер премии составляет около 1,1 миллиона долларов США.

В прошлом году награду вручили шведскому поэту Томасу Транстремеру, известному как автору «экспериментальных хокку».

В рамках стартовавшей в Стокгольме 111-й нобелевской недели уже были вручены премии по физике, химии и физиологии и медицине.

12 октября в Осло будут объявлены лауреаты Нобелевской премии мира.

Обладатель «Премии по экономике памяти Нобеля», учрежденной Банком Швеции, определится в понедельник, 15 октября.

По традиции, список претендентов на получение одной из самых престижных мировых премий держат в секрете. Причем, не только до церемонии объявления лауреатов – имена тех, кто был достоин награды в этом году, удастся узнать лишь через 50 лет.

Обычно в списке академии в начале каждого года значится до 350 имен писателей и поэтов. В апреле этот список сокращается до 15-20 человек и затем – до пяти кандидатов, из которых в октябре члены академии выбирают большинством голосов одного.

Накануне объявления лауреатов литературного Нобеля многие эксперты пытались угадать, кто может ими стать.

Букмекеры, основываясь на числе ставок за того или иного претендента, в этом году безусловным фаворитом называли японского писателя Харуки Мураками.

Также в пятерке лидеров, по версии букмекеров, были венгерский прозаик Петер Надаш, ирландец Уильям Тревор, канадка Элис Манро. Победитель также входил в пятерку фаворитов.

Не первый год в списке – сирийско-ливийский поэт Адонис, американский поэт и исполнитель Боб Дилан, алжирская писательница и кинорежиссер Ассиа Джебар.

фото: EPA / UPG

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