Нобеля по литературе дали китайцу за галлюциногенный реализм

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2012 году стал китайский писатель Мо Янь.
Об этом в Стокгольме заявил представитель Нобелевского комитета Петер Энглунд.
Премия была присуждена за «галлюциногенный реализм в его изложении народных сказаний и современной прозы».
Отметим, что букмекеры называли фаворитом японца Харуки Мураками – ставки на него за день до вручения премии контора Ladbrokes принимала в соотношении 2 к 1.
Размер премии составляет около 1,1 миллиона долларов США.
В прошлом году награду вручили шведскому поэту Томасу Транстремеру, известному как автору «экспериментальных хокку».
В рамках стартовавшей в Стокгольме 111-й нобелевской недели уже были вручены премии по физике, химии и физиологии и медицине.
12 октября в Осло будут объявлены лауреаты Нобелевской премии мира.
Обладатель «Премии по экономике памяти Нобеля», учрежденной Банком Швеции, определится в понедельник, 15 октября.
По традиции, список претендентов на получение одной из самых престижных мировых премий держат в секрете. Причем, не только до церемонии объявления лауреатов – имена тех, кто был достоин награды в этом году, удастся узнать лишь через 50 лет.
Обычно в списке академии в начале каждого года значится до 350 имен писателей и поэтов. В апреле этот список сокращается до 15-20 человек и затем – до пяти кандидатов, из которых в октябре члены академии выбирают большинством голосов одного.
Накануне объявления лауреатов литературного Нобеля многие эксперты пытались угадать, кто может ими стать.
Букмекеры, основываясь на числе ставок за того или иного претендента, в этом году безусловным фаворитом называли японского писателя Харуки Мураками.
Также в пятерке лидеров, по версии букмекеров, были венгерский прозаик Петер Надаш, ирландец Уильям Тревор, канадка Элис Манро. Победитель также входил в пятерку фаворитов.
Не первый год в списке – сирийско-ливийский поэт Адонис, американский поэт и исполнитель Боб Дилан, алжирская писательница и кинорежиссер Ассиа Джебар.
фото: EPA / UPG
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