На Львовщине кандидат в депутаты подкупает избирателей памятниками Бандере

На Львовщине кандидат в народные депутаты в 125 избирательном округе, первый заместитель НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Лопушанский накануне выборов дарит памятники Степану Бандере.

Об этом сообщили читатели, пишет "Украинская правда".

Так 14 октября запланировано открытие памятника в городе Турка.

Всего за время выборов уже было открыто 3 памятника. Ранее 30 сентября первым заместителем НАК "Нафтогаз Украины" Лопушанским уже был открыт памятник в городе Сколе.

Кроме того, такие памятники были установлены в городе Самбор и Старый Самбор.

Все эти города входят в избирательный округ 125, в котором баллотируется Лопушанский. Его выдвигает Конгресс Украинских Националистов.

Напомним, представители канадской миссии наблюдения за парламентскими выборами в Украине отметили главные нарушения в подготовке к выборам. Наблюдатели отметили процедурные нарушения, широкомасштабный подкуп голосов, ограничение свободы слова и ненадлежащее рассмотрение избирательных споров.

Фото: pravda.com.ua видео: youtube.com

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