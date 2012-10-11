На Львовщине кандидат в депутаты подкупает избирателей памятниками Бандере

На Львовщине кандидат в народные депутаты в 125 избирательном округе, первый заместитель НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Лопушанский накануне выборов дарит памятники Степану Бандере.
Об этом сообщили читатели, пишет "Украинская правда".
Так 14 октября запланировано открытие памятника в городе Турка.
Всего за время выборов уже было открыто 3 памятника. Ранее 30 сентября первым заместителем НАК "Нафтогаз Украины" Лопушанским уже был открыт памятник в городе Сколе.
Кроме того, такие памятники были установлены в городе Самбор и Старый Самбор.
Все эти города входят в избирательный округ 125, в котором баллотируется Лопушанский. Его выдвигает Конгресс Украинских Националистов.
Напомним, представители канадской миссии наблюдения за парламентскими выборами в Украине отметили главные нарушения в подготовке к выборам. Наблюдатели отметили процедурные нарушения, широкомасштабный подкуп голосов, ограничение свободы слова и ненадлежащее рассмотрение избирательных споров.
Фото: pravda.com.ua видео: youtube.com
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