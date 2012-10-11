Если украинцы не объединятся, следующих выборов может и не быть – Симоненко

{1-} На парламентских выборах-2012 украинцы должны объединиться, чтобы изменить политическую ситуацию в стране.

Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко во время записи программы на телеканале «СИАТ» в городе Изюм Харьковской области, передал корреспондент ГолосUA.

По его словам, за все годы независимости в Украине не было ни одних демократически выборов. Он добавил, что каждый раз после «очередных фальсификаций избирательных технологий и манипуляций общественностью» политическая и экономическая ситуация в Украине только ухудшалась.

«Как только наступают выборы, начинаются обещания и даже наблюдаются небольшие прибавки к пенсиям и зарплатам. Но как только выборы заканчиваются, растраты на их проведение вдвойне отдает простое население Украины», - отметил политик.

Петр Симоненко добавил, что эти выборы, как никакие другие, характеризуются использованием административного ресурса и фальсификациями, благодаря которым власть пытается сохранить свои места в парламенте, правительстве, судах и т. д.

«Разве возможно было в советское время, чтобы кто-то указывал человеку, как голосовать, угрожая увольнением или лишением зарплаты. Можно ли было представить, чтобы к избирательным участкам сходились автобусы тех, кто готов голосовать за нужных кандидатов?!» - возмутился лидер КПУ.

При этом он признал, что многие украинцы не собираются идти на выборы из-за апатии к политическим процессам в стране и не веря в то, что выборы что-то изменят.

Тем не менее, политик уверен, что именно на эти выборы украинцы должны продемонстрировать единство и проголосовать.

«Мы должны подумать о том, что если 28 октября проигнорируем голосование, следующих выборов может и не быть. Поэтому объединение должно быть таким, какого не было за все 20 лет независимости Украины», - подытожил П. Симоненко.