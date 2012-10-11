Более 70% украинцев недовольны экономической ситуацией в стране

{1-}76% опрошенных украинцев очень или в определенной мере недовольны экономической ситуацией в стране.
Об этом свидетельствует опрос проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Международного фонда избирательных систем (IFES), пишет Ukranews.
Респондентов попросили ответить, довольны ли они ситуацией в экономической, политической и культурной сфере, а также внешней политикой Украины.
При этом, 63% респондентов недовольны политической ситуацией, 51% - культурной ситуацией в Украине и 43% - политикой Украины на международной арене.
Респондентов также попросили ответить, какие, по их мнению, наиболее серьезные экономические проблемы Украины.
57% опрошенных считают, что инфляция, 52% - бедность, 46% - коррупция, 45% - безработица, 26% - политическая нестабильность, 15% - общие экономические проблемы, 9% - внешний долг и 8% - проблемы во взаимоотношениях с Россией.
Кроме того, респондентов попросили оценить проведение реформ в некоторых сферах.
80% опрошенных недовольны пенсионной реформой, 72% - реформированием медицины, 63% - земельной реформой, 54% - конституционной реформой, 48% - изменениями Налогового кодекса.
Опрос проводился с 15 по 27 сентября, было опрошено 1 512 респондентов во всех регионах.
Статистическая погрешность не превышает 2,53%.
фото: segodnya.ua
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