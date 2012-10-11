В Вышгороде журналисты раскрыли масштабную земельную аферу

11 октября 2012, 14:50

{1-} В Вышгороде мошенники и чиновники совместно провернули земельную аферу на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает программа «Гроші», которая провела журналистское расследование, передает ТСН.

В частности, чиновники провели выделение земли стоимостью в несколько сотен миллионов долларов.

Владельцами элитных участков в вышгородском районе стали 227 человек, которые должны были проживать в Николаевской области.

Как выяснилось, жители города Первоймайск Николаевской области в 2004 году получили право владения престижными участками в садовом обществе «Глядин» под Киевом.

В то же время, найти их журналистам не удалось, зато выяснилось, что за 100 гривен местные жители ставили свои подписи на важных документах.

20 июля эти люди получали землю, а уже 26-го числа – отдавали в собственность влиятельным людям, использовав жителей Первомайска в качестве подставных лиц.

По этому делу следствие ведется уже более четырех лет. Виновных найти не удалось, они не наказаны и не сняты с должностей.

Как выяснилось, милиция Вышгорода  расследует это дело крайне медленно, однако все местные жители знают, что собственные участки в «Глядине» имеют влиятельные правоохранители города.

Запросы в Госкомзем и Госреестр не увенчались официальными ответами.

Одним из расследования стало избиение Дмитрия Волкова, журналиста программы, который расследовал это дело.

Сразу после лечения Волков встретился с директором садового общества Анатолием Казачком, который пришел на встречу в сопровождении адвоката.

Вместе они уверяли, что к скандальному выделению земель непричастны, несмотря на все представленные доказательства. В то же время ситуацию прокомментировал Анатолий Шляхов, который также считает себя руководителем «Глядина» и владеет соответствующим решением суда.

Шляхов считает Казачка своим врагом, хотя в свое время был его заместителем. Шляхов уверен, что именно Козачок устроил «Элиту Центр» по-вышгородски.

Но, как выяснилось, у Шляхова есть те же грехи, в которых он обвиняет и Казачка: его представители заманивают в садовое товарищество новых членов, берут у них деньги, а земли конечно же, никто так и не получает.

Юристы Шляхова на камеру заявляют, что злодеяния Казачка покрывает глава районной госадминистрации Александр Приходько: именно благодаря его подписям в частные руки перешли сотни гектаров вышгородской земли.

Приходько заверил, что не помнит, кто и как их ставил. Когда журналист показал ему чистые листы, где стоят только подписи Приходько, тот усомнился в их подлинности.

И Казачка, и Шляхова он назвал мошенниками, поскольку знал обо всех схемах, но все равно продолжал выделять земли.

Пределы садового общества «Глядин» расширялись семь раз – глава вышгородского госкомзема вне камеры заверил, что предупреждал Приходько не выделять землю Казачку, но тот его не послушал.

И вышгородские чиновники, и правоохранительные органы, и даже суды признают, что «Глядин» давно превратился в большое мошенническое болото.

В то же время, уже после избиения Волкова, областная прокуратура взяла дело по вышгородским махинациям на свой контроль.

Вышгородские милиционеры во всем этом деле хранят молчание, давая на все один ответ: «Следствие продолжается».

В целом, садовому обществу выделено несколько сот гектаров земли, стоимостью в сотни миллионов долларов.

Напомним, канал «1+1» объявил вознаграждение в один миллион гривен за помощь в раскрытии нападения на журналиста Дмитрия Волкова, который занимается расследованием земельных махинаций в Вышгороде.

Фото, видео: mirkvartir.ua, Гроші

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