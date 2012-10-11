Луценко не обследовали в Черниговской больнице, а провели "экскурсию" - жена

{1-}Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина не уверена в том, что ее мужа обследовали в Черниговской областной больнице и сделали заключение, что он не нуждается в стационарном лечении, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

"Я не удивлена очередной "уткой" от пенитенциарной службы об удовлетворительном состоянии здоровья Юрия Луценко, поскольку уверена в обратном – обследование не проводилось. А все банально свелось к "экскурсии в Черниговскую больницу", - сказала жена Луценко.

По словам Ирины, ее мужа не готовили к обследованию.

"Вчера вечером по телефону я общалась с мужем, и он ничего не знал о том, что сегодня его отвезут в больницу на обследование. Учитывая его заболевания, перед обследованием должна была быть хоть однодневная подготовка, поскольку необходимо введение зондов и взятие пункций для определения дальнейшего лечения", - считает жена экс-главы МВД.

Напомним, ранее пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила о том, Юрия Луценко, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии, в четверг обследовали за пределами пенитенциарного учреждения.

"11 октября осужденного Луценко обследовали в Черниговской областной клинической больнице в соответствии с рекомендациями комиссии врачей от 2 октября", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что согласно предварительному заключению врачей, по результатам проведенного обследования, заболеваний, которые бы предусматривали стационарное лечение Луценко, не обнаружено. Состояние здоровья пациента удовлетворительное.

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