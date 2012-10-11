Макар не насиловали, а убили, потому что она не хотела уходить - адвокаты

{1-} Изнасилования Оксаны Макар не было, а убили ее потому, что она не хотела уходить.
Об этом заявили адвокаты подсудимых, сообщает издание podrobnosti.mk.ua.
По мнению адвокатов, конфликт между Оксаной Макар и подсудимыми мог возникнуть потому, что девушка просто не хотела уходить.
Напомним, в Николаеве рассматривается дело о зверском убийстве 18-летней Оксаны Макар, обвиняемые по делу: Максим Присяжнюк, Евгений Краснощек и Артем Погосян.
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Сегодня, 11 октября, защита обвиняемых ходатайствовала об очной ставке с работникам патрульно-постовой службы и уголовного розыска.
Адвокаты мотивировали свою просьбу тем, что в показаниях различных свидетелей есть разногласия.
В частности, защитник Максима Присяжнюка заявил, что Оксана Макар твердила работникам ППС «три-три-три...», но не говорила, что ее изнасиловали.
Об изнасиловании выяснили уже работники уголовного розыска.
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«Кроме устных заявлений нет доказательств об изнасиловании, этого не доказывают телесные повреждения», - заявила адвокат Евгения Краснощека.
В то же время, обвинители и потерпевшая сторона не видит никаких разногласий между показаниями работников ППС и уголовного розыска.
Суд после 5-минутного совещания решил отклонить это ходатайство.
Напомним, как сообщал "Главред", экспертиза, которая рассматривалась в суде, показала, что все трое подсудимых участвовали в изнасиловании погибшей девушки.
фото: novosti-n.mk.ua
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