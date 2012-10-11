В Польше требуют запретить концерт белорусской группы за песню о Лукашенко

{1-}Представители польской оппозиционной партии «Право и справедливость» требуют запретить концерт белорусской группы RockerJoker, который должен состояться в рамках Дней культуры Беларуси в Познани.

Стоит ли Путину и Лукашенко радоваться победе Чавеса



Недовольство оппозиционеров вызвала песня "Саня останется с нами". Ее музыканты записали во время президентской предвыборной кампании 2010 года в Беларуси. Композиция стала популярной у сторонников Лукашенко, а радиостанции получили указание ставить почаще ее в эфир, сообщает Лига.



В 2011-м концерт Rockerjoker вызвал недовольство части публики в Люблине.

Напомним, в апреле юная певица Ксения Дегелько из поселка Октябрьский Гомельской области порвала Интернет песней, в которой воспевает стабильность в стране, хвалит свою деревню, прославляет достижения белорусского руководства и признается в любви к родине.

Видеоролик с ее участием, размещенный на популярном видеохостинге Youtube, всего за два дня собрал уже более 300 тысяч просмотров/

фото;видео: Youtube

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