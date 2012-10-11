Суд по делу Оксаны Макар подходит к концу

{1-} Суд по делу о зверском убийстве Оксаны Макар вышел на финишную прямую: на 30 октября назначены прения сторон.

Об этом сообщает podrobnosti.mk.ua.

11 октября суд объявил о завершении судебного следствия и начале финальной части процесса – судебных прений.

Отметим, что адвокат Максима Присяжнюка просил суд назначить прения через 3-4 недели, мотивируя это тем, чтобы все участники процесса имели возможность ознакомиться с материалами дела.

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В свою очередь, адвокат Евгения Краснощека просила суд перед началом прений убрать из обвинений своему подзащитному статью об изнасиловании.

При этом сам Краснощек на вопрос о его мыслях по этому поводу ответил, что «я вообще не в курсе. Мне фиолетово».

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В то же время третий обвиняемый, Артем Погосян, заявил, что с нетерпением ждет начала дебатов.

Напомним, как сообщал «Главред», 11 октября в суде адвокаты обвиняемых заявили, что никакого изнасилования Оксаны Макар не было, а убили ее потому, что она не хотела уходить.

Ране в суде рассматривались результаты экспертизы, которая доказывала, что в изнасиловании погибшей девушки участвовали все трое подсудимых.

Фото: news.nikcity.com

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