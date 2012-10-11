Симоненко предлагает дать отсрочку на выплату налогов в депрессивных городах

{1-} Отсрочка налога на 2-3 года для предприятий малого и среднего бизнеса будет способствовать развитию депрессивных городов. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко во время встречи с избирателями в городе Изюм (Харьковская область), передал корреспондент ГолосUA.

В частности, во время встречи жители города пожаловались политику на отсутствие работы, качественной медицины и нормального уровня заработной платы.

Так, по словам жителей, чтобы получить медицинскую помощь им приходиться добираться несколько километров в другой район. Более того, из-за отсутствия развития промышленности в регионе, город планируют сделать поселком городского типа.

Комментируя это, лидер Компартии подчеркнул, что в рамках антикризисной программы, была разработана целая система поддержки депрессивных городов.

Он уточнил, что есть несколько основных составляющих, и в первую очередь, это господдержка предприятий, которые есть в городе.

«Это поддержка будет осуществляться с помощью доступных кредитов государства, а также контроля за ценами на внутреннем рынке», - подчеркнул он.

Политик убежден, что Украине нужно изменить подход к рыночным отношениям, поскольку сегодня они только наносят урон и способствуют росту безработицы.

Еще одной важной составляющей П. Симоненко назвал налоговую политику. Так, политик предлагает отсрочить на 2-3 года налоги или ликвидировать налог на добавленную стоимость.