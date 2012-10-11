УПЦ МП призвала Януковича ветировать закон о биометрических паспортах

{1-}Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир (Сабодан) призвал Президента Виктора Януковича ветировать закон о "Едином государственном демографическом реестре", который предусматривает введение биометрических паспортов.

Об этом говорится в письме митрополита на имя Виктора Януковича, опубликованном на официальном сайте УПЦ (МП), сообщает Интерфакс-Украина.

"От имени Украинской православной церкви обращаюсь к Вам с просьбой наложить вето на закон "О Едином государственном демографическом реестре" и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус (№10492), поскольку данный закон несет в себе угрозу ограничения базовых прав человека. Считаю, что вопрос о целесообразности создания в Украине единого демографического реестра нуждается в дополнительном изучении", - говорится в письме митрополита.

Патриарх также подчеркнул, что многие зарубежные страны отказалась от внедрения подобных реестров.

Глава УПЦ (МП) сообщил, что в Киевскую митрополию Церкви поступают многочисленные обращения верующих с требованием не допустить введение в действие данного закона.

Митрополит также отметил, что обеспокоенность православных верующих вызывает возможность вмешательства в их личную жизнь, которую создает этот закон.

Он также напомнил, что ст. 16 данного закона предусматривает, что "лицам, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в соответствующие бланки документов, оформление и выдача таких документов осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Украины".

Однако, по словам митрополита, в законе никак не прописан порядок отказа граждан от внесения их персональной информации в бесконтактный электронный носитель. "Поэтому норма о таком отказе носит исключительно декларативный характер", - подытожил глава УПЦ (МП).

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада приняла закон о "Едином государственном демографическом реестре", предусматривающий внедрение электронных паспортов для украинцев.

Напомним, 10 октября Митрополит Почаевский Владимир (Мороз), викарий Киевской митрополии УПЦ МП, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, обратился от имени членов Духовного Собора и братии монастыря к Президенту Виктору Януковичу с просьбой не подписывать закон "О Едином государственном демографическом реестре".



"К сожалению, все предостережения остались не услышанными. В очередной раз законодатели при принятии новых законов оскорбляют наши религиозные чувства, посягающие на Богодарованую свободу человека и нарушают конституционные права граждан", - отмечает митрополит в своем обращении

фото: fotolitopys.in.ua

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