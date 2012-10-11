ПР снова пообещала сделать русский язык государственным

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Партия регионов выполнит предвыборное обещание о предоставлении русскому языку статуса государственного, а принятый языковой закон является промежуточным.

Об этом народный депутат Елена Бондаренко заявила в интервью "Главкому".

"Да, у нас есть такая идея, у нас есть такие обязательства – мы от них не отказывались", – сказала она.

В то же время, депутат признала, что на сегодняшний день в Верховной Раде нет необходимых голосов для внесения соответствующих изменений в Конституцию, поэтому закон о региональном статусе русского языка был принят как промежуточный вариант.

"Пока это – преждевременно. Когда мы почувствовали, что соберем в зале голоса под законопроект Кивалова–Колесниченко, мы это сделали. Но когда у нас сейчас нет возможности собрать триста голосов под статус русского как второго государственного, мы даже и вносить такой проект не будем" – сказала Бондаренко.

Народный депутат отметила, что судьба государственного статуса русского языка во многом зависит от предстоящих парламентских выборов и напомнила, что в предвыборной программе Партии регионов "есть обязательства – русский как второй государственный".

Как ранее писал Главред, 9 октября премьер-министр Николай Азаров заявил в Одессе, что языковой закон отменен не будет, но в него могут вноситься технические изменения, связанные с обеспечением работы закона.

«Но право людей общаться на родном языке не подлежит пересмотру», – подчеркнул премьер.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект «Об основах государственной языковой политики». 8 августа Президент Украины подписал этот закон и поручил Кабмину создать рабочую группу для усовершенствования языкового законодательства.

10 августа закон вступил в силу: он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

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