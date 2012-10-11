Королевськая судится с социологами из-за рейтинга

{1-}11 октября, партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!" подала в суд заявление против Фонда "Демократические инициативы" и ООО "Киевский международный институт социологии ЛТД".

Между тем, руководитель КМИС Владимир Паниотто сказал, что исследование, из-за которого судится партия Натальи Королевской, проведено в соответствии со всеми правилами.

Об этом он заявил Украинской правде, комментируя информацию о том, что партия Королевской подает в суд на КМИС и Фонд Демократические Инициативы из-за рейтингов.

В заявлении Королевская требует опровержения информации относительно рейтинга партии, сообщает пресс-служба "Украины – Вперед!".

По словам представителя политической силы, юриста Александры Павленко, партия не согласная с обнародованным процентом граждан, которые, по мнению этих организаций, готовы поддержать партию на выборах.

"Мы требуем от суда принять решение относительно опровержения такой информации", - подчеркнула она.

Юрист также добавила, что партия хотела бы посмотреть на анкеты, по которым проводился опрос, " побудить суд проанализировать эти анкеты, посмотреть, действительно ли эти анкеты являются достоверными".

Павленко сказала, что у партии есть основания считать, что обнародованные данные не только недостоверны, но и не соответствует действительности сам факт проведения исследования.

Поэтому партия подала ходатайство о принятии соответствующих мер и запретить Фонду "Демократические инициативы" и "КМИС" публиковать любые данные, которые они получили по поводу партии "Украина - Вперед!".

По словам Паниотто, требование запретить обнародовать рейтинги об этой партии является признаком несвободы.

Он также добавил, если КМИС будет нарушать правила организации, он не сможет принимать участие в международных тендерах. "Мы пострадаем, поэтому для нас очень важно выполнять правила", - подчеркнул социолог.

Как известно, по данным КМИС, "Украина – Вперед!" на выборах 28 октября может набрать 1,4% и не проходит в Верховную Раду.

Фото: ukraina-vpered.com

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