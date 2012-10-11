Регионал: биопаспорта - предмет роскоши, обычным украинцам они не нужны

11 октября 2012, 17:57

{1-}Биометрический загранпаспорт - предмет роскоши, он обычным украинцам не нужен. 70% граждан Украины не имеют такого документа, он им не нужен и никогда они за ним не обратятся.

Об этом заявил депутат от Партии регионов автор законопроекта «Едином государственном демографическом реестре» Василий Грицак, пишет Украинская правда.

По его словам, стоимость изготовления внутреннего биометрического паспорта для украинца составит 65 гривен, а загранпаспорта со встроенным чипом для выезда за рубеж будет стоить около 350 гривен.

Биометрические паспорта обойдутся украинцам в 350 гривен

"Паспорт гражданина Украины, стоимость его 65 грн…, будет бесплатно выдаваться гражданам Украины в первый раз, а затем граждане через 10 лет будут платить (при смене биометрического паспорта)", - сказал он.

Напомним, 11 октября, Грицак  заявил, что "паспорт гражданина Украины в новом виде будет стоить примерно 120 гривен".

Депутат напомнил, что сейчас стоимость внутреннего паспорта составляет порядка 15 гривен, а загранпаспорта - 315 гривен (производитель предоставляет заготовку бланка за 120 гривен).

Он также сообщил, что "Государственная миграционная служба Украины готова с 1 октября уже была выдавать биометрические паспорта".

"Абсолютно готова ко всему, у них есть заготовленные бланки уже, у них подготовлены все порталы для приема информации, все, все, все. Нам нужно только обустроить наши пункты пересечения границы", - сказал депутат.

Грицак также сообщил, что по заказу Госмиграции изготовлено 1 тысячу образцов загранпаспортов с электронными чипами, и в случае подписания президентом Виктором Януковичем соответствующего закона эти образцы будут направлены в дипломатические представительства Украины по всему миру.

Ранее «Главред» сообщал, что украинцы уже с 1 января 2013 года смогут получить биометрические паспорта для выезда за границу.

Напомним, 2 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о Едином государственном демографическом реестре. Это документ предусматривает внедрение электронных паспортов для украинцев.

В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

фото: tsn.ua

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