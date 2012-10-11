Суд наконец-то разрешил проводить митинги во время Евро-2012

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Киевский апелляционный административный суд 11 октября признал незаконным запрещение проводить во время Евро-2012 массовые мероприятия на прилегающей к НСК «Олимпийский» территории.

Решение принято по рассмотрению жалобы на запрещение проведения во время Евро-2012 в Киеве массовых мероприятий возле НСК «Олимпийский», вынесенное Окружным админсудом Киева 11 июня 2012 года, сообщает УНИАН со ссылкой на Киевский региональный штаб ОО «Батькiвщина».

«В результате действия этого решения (Окружного админсуда. – Ред.) произошло несколько столкновений между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении штаба оппозиции.

«Не прошло и полгода, как, рассмотрев апелляционную жалобу, суд пришел к выводу – ограничение в проведении мирных мероприятий является незаконным, а требования КГГА ничем не подтверждены. Лишь через 4 месяца судебная система признала: в Украине не действуют нормативные акты СССР, а синяки и оскорбления, сломанные флаги и разорванные баннеры – ошибка», – заявил руководитель Киевского штаба оппозиции, народный депутат Юрий Одарченко.

Как ранее писал Главред, 11 июля Окружной админсуд Киева удовлетворил просьбу КГГА на запрещение проведения мирных мероприятий в период проведения Евро-2012. В своем обращении в суд КГГА отмечала, что проведение любых мирных мероприятий в это время приведет к массовым беспорядкам и может помешать охране порядка во время подготовки и проведения футбольных матчей. В своем решении суд ссылался на Постановление Президиума Верховного Совета СССР 1988 года.

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