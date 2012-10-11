Руководителя европейской миссии не пустили к Тимошенко и Луценко

{1-}

Председателю миссии наблюдения ОБСЕ на выборах в Украине, вице-президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Вальбурге Габсбург Дуглас не дали разрешения на встречу с Юлией Тимошенко и Юрием Луценко.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает УНИАН.

«Я разочарована, что пока еще я не получила возможность лично встретиться с Тимошенко или Луценко, которые все еще остаются в тюрьме с приближением дня выборов. Я считаю, что встреча с этими двумя деятелями важна для нашей оценки избирательной среды. Я буду продолжать поддерживать коммуникацию с их сторонниками и другими участниками, поскольку ОБСЕ должна оценить полную политическую ситуацию в Украине», – подчеркнула Дуглас.

В пресс-релизе напоминается, что в июле Ассамблея проголосовала за то, чтобы призвать Украину «выполнить взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ относительно проведения демократических выборов путем создания для всех политических сил и политических лидеров, включая тех, кто находится за решеткой, равных возможностей для участия в предстоящих парламентских выборах», но несмотря на это, «Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации Тимошенко и Луценко».

В этой связи Дуглас отметила, что «свободные выборы зависят от открытой среды проведения кампании, в которой лидерам всех политических групп дают возможность быть услышанными».

Как ранее писал Главред, 10 октября Юлия Тимошенко дала свое письменное согласие на встречу с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, главой миссии наблюдения ОБСЕ на парламентских выборах в Украине Вальбургой Хабсбург Дуглас.

В свою очередь Габсбург Дуглас, которая находится сейчас с визитом в Украине, направила официальный запрос о встрече с Тимошенко в МИД, Генпрокуратуру и Государственную пенитенциарную службу Украины.

фото: EPA / UPG

Новости по теме:

Тимошенко встретится с европейским наблюдателем в Украине

Международным экспертам не нравятся выборы без Тимошенко и Луценко

Европа не признала Тимошенко и Луценко политзаключенными