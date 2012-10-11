Бродский обматерил нардепа за биометрические паспорта

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Глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский в весьма ненормативной форме опроверг информацию народного депутата Василия Грицака о том, что биометрические паспорта будет производить фирма "Венето".

В ответ на просьбу радиостанции "Голос столицы" прокомментировать это утверждение Грицака, Бродский, не выбирая выражений, опроверг заявление и обозвал депутата "п*дарасом" и "уродом".

Как ранее писал Главред, нардеп-регионал Василий Грицак упомянул о фирме, которую связывают с Бродским. "Она будет печатать паспорта. Она матрасы будет делать и паспорта", – заявил регионал, добавив, что деньги за новые паспорта пойдут в обозначенное предприятие.

аудио: youtube.com

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