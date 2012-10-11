Сирийский самолет вез из Москвы оружие – премьер Турции

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Сирийский самолет, совершивший 10 октября принудительную посадку в Анкаре, перевозил боеприпасы из Москвы в Дамаск.

Об этом заявил 11 октября премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс-Украина.

По его данным, произведенные российской компанией боеприпасы предназначались министерству обороны Сирии.

Эрдоган пояснил журналистам, что турецкие специалисты еще не закончили изучение найденного в самолете груза, но отметил, что помимо боеприпасов, в самолете обнаружено военное оборудование.

Как ранее писал Главред, вечером 10 октября истребители турецких ВВС вынудили совершить посадку в Анкаре сирийский самолет, летевший из Москвы в Дамаск. На его борту, по разным данным, находилось от 25 до 35 пассажиров, из них 17 россиян.

Как заявил глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, принудительная посадка была осуществлена для проверки груза.

"Есть данные, что на борту находится груз, не отвечающий требованиям гражданской авиации", – сказал министр.

По информации турецких СМИ, на борту самолета в ходе обыска было обнаружено коммуникационное оборудование, радиоприемники и станции активных помех. Данное оборудование было изъято, после чего самолету было разрешено продолжить рейс.

Москва выразила обеспокоенность тем, что при посадке сирийского самолета в Анкаре была поставлена под угрозу жизнь россиян, и потребовала объяснений у турецкой стороны в связи с данным инцидентом.

"Обеспокоены тем, что в этой нештатной ситуации была поставлена под угрозу жизнь и безопасность пассажиров, среди которых находились 17 российских граждан", - заявил в комментарии официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Фото: warsonline.info

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