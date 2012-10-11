Львов не будет согласовывать учебники по истории с Табачником

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Пособия по истории для учащихся 5 и 10-11 классов, изданные в Львове, не требуют согласования в Министерстве образования, поскольку являются не основным учебником, а "дополнительным источником информации".

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, комментируя требование Минобразования о том, что все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, должны быть согласованы с министерством, сообщает Украинская правда.

"Задача школы – дать ребенку всестороннее образование, всесторонние знания. Эти пособия не требуют никакого согласования в министерстве образования. Это – дополнительные книги", – сказал городской голова.

Он добавил, что все учителя истории, и директора школ, "активно их используют, и будут использовать в своей работе".

"Наши дети должны знать правду об истории нашего государства. Поэтому министерство пусть занимается своей работой, а мы будем делать все от нас зависящее, чтобы наши дети получали правдивую историю о жизни нашего народа", – подытожил Садовый.

Напомним, как ранее писал Главред, по заказу Львовского горсовета были выпущены новые пособия по истории Украины, в которых Голодомор представлен как геноцид, а Украинская повстанческая армия – как борец за свободу Украины.

После этого Министерство образования и науки направило в главные управления образования письмо, в котором сказано, что все учебники и пособия, которые используются в учебном процессе, должны быть согласованы с министерством.

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