Названо имя судьи, который будет решать судьбу Тимошенко и Луценко в Евросуде

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Станислав Шевчук, исполнявший обязанности временного судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) от Украины в период с января по август 2009 года, назначен судьей ad hoc (временным судьей) от Украины на время декретного отпуска постоянного судьи по украинской квоте Анны Юдковской.

Об этом правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий заявил в интервью 5 каналу, сообщает Ukranews.

Как ранее писал Главред, 9 октября Кульчицкий подтвердил, что в аппарат правительственного уполномоченный по делам ЕСПЧ пришло письмо из суда с уведомлением об уходе Юдковской в декрет.

Он добавил, что после назначения судьи ad hoc Европейский суд по правам человека сможет рассматривать дела с участием украинских граждан.

Напомним, в настоящее время в ЕСПЧ находятся на рассмотрении жалобы Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

По словам адвоката Валентины Теличенко, представляющей в ЕСПЧ интересы Юрия Луценко и сотрудничавшей с юридической командой Юлии Тимошенко на этапе подачи ею первой жалобы (о незаконном задержании и ненадлежащем обращении в местах лишения свободы), назначение временного судьи по делу Юлии Тимошенко может разрушить планы на скорейшее вынесение решения.

"Если в Страсбург приезжает ad hoc судья, он имеет полное право требовать предоставления времени на изучение всех материалов. А учитывая объемы дела и количество документов, которые мы предоставили суду, этот процесс легко затянется до возвращения Анны Юдковской из отпуска". Это же относится и ко второй жалобе Юрия Луценко, в которой идет речь о ненадлежащем обращении и о непредоставлении ему медицинской помощи.

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