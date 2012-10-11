ЦИК показал, как будут работать видеокамеры на выборах

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На одном из избирательных участков в Киеве 11 октября провели презентацию работы системы видеонаблюдения на выборах в Верховную Раду
В ЦИК отметили, что установление такой системы наблюдения повысит уровень доверия общества к результатам выборов, сообщает ТСН.
Член Центризбиркома Михаил Охендовский сказал, что на всех избирательных участках видеокамеры будут установлены, как и было запланировано, до 17 октября.
Следует заметить, что в помещении, где проходила презентация, камеры были закреплены на стене при помощи металлических пластин и скотча.
Как ранее писал Главред, после выборов системы видеонаблюдения планируют оставить в школах, где размещены избирательные участки, для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся.
фото: УНИАН
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