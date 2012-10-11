Оппозиция намерена ликвидировать Конституционный суд

{1-}Объединенная оппозиция выступает за люстрацию судейского корпуса и ликвидацию КСУ. Также опозиция хочет лишить СБУ и МВД полномочий по борьбе с коррупцией и передачу этих функций Национальному антикоррупционному бюро. Об этом заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк на пресс-конференции в Донецке

Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины", по словам Яценюка, в плане перемен Объединенной оппозиции – лишение МВД и СБУ функции борьбы с коррупцией и создание единого органа - Национального антикоррупционного бюро, "которое получит полномочия для реальной войны с коррупцией".

Ресурсы для создания этого органа, по словам Яценюка, будут получены за счет сокращения полномочий и численности соответствующих подразделений МВД и СБУ. При этом полномочия СБУ, по закону, должны быть исключительно в сфере национальной безопасности.

"Контрразведка, борьба с терроризмом, защита государственной тайны", отметил политик.

Также, он считает, ряд контрольных полномочий прокуратуры неконституционными.

"В соответствии с действующей Конституцией органы прокуратуры лишены функции общего надзора. Но функция общего надзора – это основная коррупционная функция в органах прокуратуры", - заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что Объединенная оппозиция выступает за лишение прокуратуры функций, которые не принадлежат ей по закону.

"Функция прокуратуры – поддерживать государственное обвинение и не контролировать, а регулировать вопросы следствия", - сказал депутат.

При этом Яценюк подчеркнул, что коррупцию в Украине невозможно преодолеть без преодоления коррупции в судейской системе. Он сообщил, что власть планирует внести изменения в Конституцию, в соответствии с которыми лишить парламент функции назначения судей, "таким образом, лишив законодательную ветвь власти одной из базовых контрольных функций - влияния на назначение судей и ответственность судей".

По его словам, в рамках реформы судебной системы Объединенная оппозиция предусматривает тотальную люстрацию судейского корпуса, качественные изменения функций высшей квалификационной комиссии и съезда судей, а также отменить Конституционный Суд Украины.

"Конституционный суд – это ничто иное как подразделение Администрации Президента. Нужно передать функции конституционной юрисдикции Верховному суду Украины", - подчеркнул Яценюк.

Ранее Главред сообщал, что объединенная оппозиция «Батьківщина» уступила партии УДАР второе место в рейтинге популярности. За партию Виталия Кличко готовы отдать голоса 15,4% избирателей, за «Батьківщину» – 14,2%.

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