Конгрессмены США случайно рассекретили базу ЦРУ в Бенгази

{1-}Представитель Госдепартамента США во время публичных слушаний, посвященных выяснению причин и обстоятельств гибели четырех дипломатов в ливийском Бенгази, продемонстрировал присутствующим аэрофотоснимок, на котором было обозначено местоположение базы ЦРУ в Бенгази.
Как выяснилось в ходе дебатов, эти «дополнительные помещения» занимали не сотрудники Государственного департамента, но представители «другой правительственной структуры» (ДПС) - этим эвфемизмом в Вашингтоне называют Центральное разведывательное управление., сообщает Лента.ру.
Один из участников слушаний потребовал немедленно убрать изображение, хотя представитель Госдепартамента заявил, что снимок не содержит секретных сведений. К спору подключился председательствующий, который все же настоял на том, чтобы изображение убрали. Однако к этому моменту все желающие выяснили, где именно размещен офис ДПС в Бенгази.
Кроме того, во время публичных слушаний выяснилось, что в Бенгази работали семь вооруженных сотрудников ДПС, однако, как пишет издание, «не обязательно» подчинялись приказам руководства охраны дипломатического представительства и не принадлежали ФБР.
Конгрессмены-республиканцы настояли на открытом разбирательстве событий 11 сентября в Бенгази, чтобы показать, насколько плохо нынешняя администрация заботится о персонале посольств, и уличить Государственный департамент в халатном отношении к вопросам безопасности.
Теперь, пишет газета, террористы всего мира знают, где находится база ЦРУ в Бенгази, сколько человек там работает и как ее охраняют. Кроме того, благодаря расследованию стало ясно, что консульство могло пострадать не из-за халатности Госдепартамента, а именно из-за бездействия ЦРУ.
Публичные слушания спешно завершили, предложив продолжить заседание в закрытом режиме.
Напомним, в Госдепартаменте заявили, что нападению на американское консульство в Бенгази 11 сентября, в ходе которого погиб посол США в Ливии Крис Стивенс, не предшествовали акции протеста против фильма Невинность мусульман.
Как ранее сообщал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.
17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.
18 сентября были обнародованы кадры любительской съёмки, на которых запечатлены последние минуты жизни Стивенса.
Фото wikipedia.org
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