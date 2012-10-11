Конгрессмены США случайно рассекретили базу ЦРУ в Бенгази

Госдепартамента США во время публичных слушаний, посвященных выяснению причин и обстоятельств гибели четырех дипломатов в ливийском Бенгази, продемонстрировал присутствующим аэрофотоснимок, на котором было обозначено местоположение базы ЦРУ в Бенгази. {1-}Представительво время публичных слушаний, посвященных выяснению причин и обстоятельствв ливийском, продемонстрировал присутствующим аэрофотоснимок, на котором было обозначено местоположение базы ЦРУ в Бенгази.

Центральное разведывательное управление., сообщает Как выяснилось в ходе дебатов, эти «дополнительные помещения» занимали не сотрудники Государственного департамента, но представители «другой правительственной структуры» (ДПС) - этим эвфемизмом в Вашингтоне называют., сообщает Лента.ру

Один из участников слушаний потребовал немедленно убрать изображение, хотя представитель Госдепартамента заявил, что снимок не содержит секретных сведений. К спору подключился председательствующий, который все же настоял на том, чтобы изображение убрали. Однако к этому моменту все желающие выяснили, где именно размещен офис ДПС в Бенгази.

Кроме того, во время публичных слушаний выяснилось, что в Бенгази работали семь вооруженных сотрудников ДПС, однако, как пишет издание, «не обязательно» подчинялись приказам руководства охраны дипломатического представительства и не принадлежали ФБР.

Конгрессмены-республиканцы настояли на открытом разбирательстве событий 11 сентября в Бенгази, чтобы показать, насколько плохо нынешняя администрация заботится о персонале посольств, и уличить Государственный департамент в халатном отношении к вопросам безопасности.

Теперь, пишет газета, террористы всего мира знают, где находится база ЦРУ в Бенгази, сколько человек там работает и как ее охраняют. Кроме того, благодаря расследованию стало ясно, что консульство могло пострадать не из-за халатности Госдепартамента, а именно из-за бездействия ЦРУ.

Публичные слушания спешно завершили, предложив продолжить заседание в закрытом режиме.

Напомним, в Госдепартаменте заявили, что нападению на американское консульство в Бенгази 11 сентября, в ходе которого погиб посол США в Ливии Крис Стивенс, не предшествовали акции протеста против фильма Невинность мусульман.