В Германии увидит мир книга "Аферистка. Дело Тимошенко"

{1-}На международной выставке в Фракфурте-на-Майне презентуют новую книгу Франко Шуманн "Аферистка. Дело Тимошенко", изданную в издательстве Edition Ost. Об этом сообщила пресс-секретарь издательства Аня Лили.

"Книга вышла накануне в среду и представлена ​​во Франкфурте на стенде группы издательств Eulenspiegel", - сказала она, сообщает Gazeta.ua.

Однако, по ее словам, первая официальная презентация издания с участием автора состоится в пятницу, 12 октября, в Берлине.

Книга публициста Франко Шуманна "Аферистка. Дело Тимошенко" станет первым немецким изданием, посвященным бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, не считая ее биографию. Толчком для ее написания стало недовольство автора "однобоким" изображением дела Тимошенко в немецких СМИ.

Летом этого года Шуманн посетил следственный изолятор в Киеве, Качановскую колонию и ЦКБ № 5 "Укрзализныци". Среди его собеседников были первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, первый заместитель председателя Пенитенциарной службы Сергей Сидоренко, бывший близкий друг Тимошенко бизнесмен Юрий Бобер, сын убитого Евгения Щербаня и другие.

Ранее «Главред» сообщал, что в ПАСЕ не стали называть Тимошенко и Луценко политическими заключенными, однако говорят о политически мотивированных обвинениях.