Curiosity нашел на Марсе ранее неизвестный тип минерала

{1-}Инструменты марсохода Curiosity проанализировали кусок породы "Джейк Матиевич". По результатам исследования порода представляет собой мозаику из нескольких типов простых минералов, которая ранее не встречалась на Марсе, заявили участники пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене.

"Мы выстрелили нашим лазером в 30 отдельных точек на поверхности Джейка и изучили их состав. Все эти точки сгруппировались на трехмерной химической "карте" в несколько групп, крайне не похожих друг на друга по химическому составу. Spirit, Opportunity и другие спускаемые аппараты никогда не сталкивались с такой породой", - заявил Роджер Винс (Roger Wiens) из Национальной лаборатории Лос-Аламос (США), сообщает РИА Новости.

По словам Винса, химический анализ Джейка показал, что он богат щелочными металлами, что нетипично для марсианских пород. Судя по спектру, данный камень представляет собой "мозаику" из отдельных зерен минералов, в том числе пироксена, полевого шпата и оливина.

Кроме того, научная команда Curiosity избрала Джейка в качестве первой цели для рентгеновского спектрометра APXS. По словам Ральфа Геллерта из университета Гэльфа (Канада), APXS подтвердил данные, полученные ChemCam. Как отметил Геллерт, спектрометр зафиксировал необычно высокую концентрацию и других элементов в Джейке, в том числе цинка, хлора, брома и других галогенов.

На текущий момент марсоход возобновил свою миссию. По словам Криса Румелиотиса, руководителя группы инженеров, отвечающих за функционирование Curiosity, кусок пластика, отвалившийся от марсохода, "не представляет угрозы для миссии".

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили на поверхности Марса рядом с марсоходом Curiosity небольшой яркий объект, который может быть фрагментом самого марсохода. Научная работа аппарата, который незадолго до этого начал операции с грунтозаборным устройством, была временно приостановлена до выяснения обстоятельств происшествия.

По словам Румелиотиса, этот фрагмент марсохода представляет собой защитный экран, оберегавший электронные компоненты от повреждения во время полета и посадки аппарата.

Он был приклеен к Curiosity при помощи клейкой субстанции, что сводит возможность физической поломки марсохода к минимуму. С другой стороны, Румелиотис не исключает, что этот фрагмент является частью посадочного модуля, отвалившейся при спуске Curiosity на поверхность Марса.

На текущий момент марсоход проходит процедуру "пылевых ванн", очистки системы забора грунта от возможных земных загрязнителей. НАСА опубликовало видеоролик, собранный из нескольких кадров, снятых одной из бортовых камер Curiosity во время первой "пылевой ванны".

Марсоход Curiosity совершил посадку на поверхность Марса 6 августа. На борту Curiosity установлены десять научных инструментов общей массой 75 килограммов, которые позволят марсоходу проводить детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества и определять - был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.

Напомним, недавно марсоход обнаружил на поверхности Красной планеты следы полноводного ручья

фото: vesti.ru

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