Сирия обвинила премьера Турции во лжи

{1-}Сирийские власти назвали ложью заявление премьера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что на борту сирийского гражданского самолета, летевшего из России, находился груз военного назначения.

"Премьер-министр (Эрдоган) продолжает серию ложных заявлений, придуманных для оправдания враждебного поведения его правительства по отношению к Сирии. Эти обвинения являются ложными и необоснованными", - сказано в официальном сообщении сирийского МИД, передает РИА Новости.

Ранее сирийский МИД уже заявлял, что "на самолете не было никакого оружия или запрещенных грузов", а также требовал, что чтобы Турция вернула конфискованный груз.

Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу ранее заявлял, что причиной принудительной посадки стала "информация о том, что на борту самолета находится груз, не отвечающий требованиям гражданской авиации". В свою очередь, министр транспорта Бинали Йылдырым отмечал, что Турция вынудила к посадке сирийский пассажирский самолет по подозрению в том, что на его борту находится опасный груз, исходя из прав, предоставленных ей национальным и международным законодательством.

МИД РФ в четверг потребовал от Турции объяснения причин действий турецких властей, отметив, что Анкара поставила под угрозу жизнь и безопасность пассажиров самолета, среди которых были и россияне.

Сирийский лайнер Аirbus А-320, который направлялся из Москвы в Дамаск, был принудительно посажен в аэропорту Анкары в среду вечером. Для его перехвата в небо были подняты истребители F-16 ВВС Турции. На борту самолета находились 35 пассажиров, в том числе, согласно предварительной информации Москвы, 17 россиян, включая детей. В четверг турецкий премьер Эрдоган заявил, что в нарушение правил гражданской авиации самолет перевозил груз военного назначения. Эрдоган заметил, что груз был направлен в Сирию российской компанией, связанной с ВПК, но не назвал ее.

Фото kursiv.kz

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