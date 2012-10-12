Министр уверен, что "мясомолочная война" с Россией вот-вот кончится

{1-}Министр аграрной политики Николай Присяжнюк уверен, что очень скоро Россельхознадзор отменит ограничения в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября.

О этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНИАН.

«Я убежден, что все претензии обоснованны, потому что они четко выписаны... На сегодняшний день эти предприятия проводят профилактические работы для того, чтобы устранить замечания. И следующий приезд инспекции даст свои позитивные результаты», - сказал Присяжнюк.

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Он также сообщил, что в ближайшее время собирается посетить заседание аграрной подкомиссии в России на тему гармонизации сотрудничества между странами Таможенного союза в отношении ускорения процедур стандартизации продукции.

Напомним, в результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме того, с 15 октября Россия приостанавливает ввоз молочной продукции украинского производителя «Дубномолоко».

Как сообщалось ранее, Россия после официального вступления в ВТО, как член Таможенного союза, (ТС) вводит в действие норму, согласно которой право на импорт товаров, которые подлежат ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.

фото: kafanews.com/

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