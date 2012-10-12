«Газпром» ожидает увеличение потребления газа из-за холодной зимы

{1-}Правление «Газпрома» рассмотрело готовность к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2012-2013 гг. и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Как сообщило управление информации компании, руководителям дочерних обществ и организаций «Газпрома» поручено своевременно завершить подготовку объектов ЕСГ к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 гг. и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей, сообщает РБК-Украина.



Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал: «Мы готовимся к тому, что предстоящая зима будет более холодной и во время пиков похолодания нам нужно будет обеспечивать потребителей большими объемами газа, чем прошлой зимой».

В частности, на заседании было отмечено, что ЕСГ в основном готова к работе в предстоящий осенне-зимний период. В ходе подготовки к зиме 2012-2013 гг. на объектах ЕСГ проведены все 16 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. За 9 месяцев 2012 г. выполнен капитальный ремонт 1 тыс. 696 км газопроводов, проведены внутритрубная диагностика 16,8 тыс. км газопроводов и электрометрическое обследование 12,9 тыс. км газопроводов. Отремонтировано 59 и проведено обследование 888 подводных переходов. Выполнено 539 ремонтов газоперекачивающих агрегатов.

Потенциальная производительность подземных хранилищ газа (ПХГ) «Газпрома» на территории России была увеличена до рекордных показателей: максимальная суточная производительность на начало сезона отбора - до 671,1 млн куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре - феврале - до 535,9 млн куб. м газа, что соответственно на 23,4 млн и 13,8 млн куб. м выше аналогичных прошлогодних показателей.

Напомним, ранее 9 октября, глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода Северный поток обусловлено спросом на российский газ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Фото: dpo.gubkin.ru

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