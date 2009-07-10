Львовские лозинские

Еще не стих скандал с убийством селянина в Кировоградской области, в эпицентре которого оказался народный депутат Виктор Лозинский с другими высокопоставленными чиновниками, как не менее вопиющий случай произошел на Львовщине. На этот раз в убийстве подозревают родственника одного из депутатов Львовского областного совета. По другим данным это кто-то из местных прокурорских кругов...

По информации источников «Главреда» в Николаевском районном совете, 29 июня в селе Задорожнем Николаевского района Львовской области погиб ребенок. По словам многих очевидцев это случилось так: двое ребят плавали на надувной камере в местном водоеме – затопленном карьере, который в народе называют «Байкалом». В погожие дни там немало отдыхающих, которые купаются, плавают на лодках...



Но есть и «высокие» люди, любящие отдохнуть на живописном озере, - высокопоставленные чиновники, имеющие дачи на его берегу, и их гости. Они любят развлекаться, разъезжая по озеру на скутерах...



«Когда они мчатся, – свидетельствует очевидец, – то разгоняют всех и вся вокруг, притом, что там очень много людей, которые просто купаются или плавают на надувных лодках. Бывают, что эти скутеры разгоняются до скорости в сто километров за три-четыре секунды...»



В тот день в результате то ли наезда скутера, то ли вызванной ним волны перевернулась лодочка, в которой было двое детей, и одного из ребят изрубило лопастями скутера. Тело 15-летнего Игоря Зарицкого до сих пор не найдено, хотя прошло уже десять дней.



Кстати, уголовное дело тоже не открыто: как утверждают некоторые юристы, это невозможно сделать без наличия тела. Свидетели, на их взгляд, очевидно, ничего не значат... Эти аргументы, бесспорно, звучат гипериздевательски для родителей погибшего мальчика. Кстати, тело погибшего ищут вовсе не правоохранительные органы, а водолазы, нанятые за собранные по селу деньги. Говорят, что сначала искали местные водолазы, а потом пригласили специалистов из Одессы и Киева.



«Кто был на том скутере, точно не установлено, но у людей есть некоторые догадки... – говорит наш собеседник. – Они говорят, что вроде кому-то удалось записать номер того скутера... И когда будет – если будет – расследование, возможно, удастся установить, кто убил этого парня... »



«Но если это один из этих, – наш визави кивает головой в сторону озера, на берегах которого возвышаются коттеджи, – то даже если установят, то наверно постараются скрыть это... »



Дачи вокруг озера принадлежат высокопоставленным чиновникам областного уровня – руководящих органов, прокуратуры, МВД, депутатам облсовета. Правда, как утверждают местные жители, подкопаться сложно, потому что все делается через подставных лиц. Хотя, при желании, можно и выяснить, кому именно принадлежат тот или иной участок: кадастровые книги существуют. А провести расследование по поводу землеустройства вокруг озера совсем не помешало бы.



«Например, должна быть десятиметровая охранная зона вокруг озера, чтобы могла подъехать пожарная или скорая, – берег должен быть абсолютно свободен, а он полностью разгорожен, – рассказывает житель Задорожнего. – То есть рядовому человеку, который захотел искупаться, остается от силы сто метров от всей окружности озера, и процесс разгораживания продолжается. Загораживают участки берега и капитальными ограждениями, и сетками, и проволокой, – там сейчас как в концлагере все перегорожено!.. Владеют дачами крутые люди – вот и все!..»



Еще один момент: эксплуатация скутеров и других моторных плавательных средств на водоеме в Задорожнем запрещена распоряжение председателя Николаевской РГА Василия Киндрацкого. Каждый год соответствующее постановление, в котором перечислены озера и реки, на которых разрешена навигация, и на которых – запрещена, издает и Львовский областной совет: из года в год это озеро включается в перечень тех, где запрещено использовать моторные плавсредства.



«В тот день, когда произошла трагедия, были выставлены посты милиции, которая пыталась не пускать на озеро с этими скутерами, издает и Львовский областной совет рассказывает собеседник «Главреда». – Я говорил с одним из милиционеров, и он мне сказал, что ему позвонили из СБУ и в приказном порядке заставили пропустить этого человека со скутером...!»



«Я как депутат районного совета буду делать запрос и обращаться и в правоохранительные органы, и к главе РГА, и к председателю райсовета относительно того, что сделано по этому делу, – рассказывает депутат Николаевского райсовета Андрей Фатий. – Хотя, насколько мне известно, никакого уголовного дела не возбуждено, и это считается несчастным случаем...»



Народный депутат– «заукраинец» Андрей Парубий тоже говорит, что 6 июля направил депутатский запрос по этому делу, однако из-за блокады трибуны Верховной Рады он так и не был объявлен. Парубий, закрепленный партией «Наша Украина» за округом, в котором находится Николаевской район Львовской области, говорит, что направил соответствующие запросы и в органы МВД для официальных объяснений – ответ он рассчитывает получить уже в следующий понедельник, 13 июля, то есть через десять дней, отведенных законом для предоставления официальных ответов. Парубий говорит, что не оставит этого дела, и будет работать на уровне руководства Львовской облгосадминистрации. Правда, свидетельствует Парубий, дело удивительным образом тормозится, хотя очевидно, что всем руководителям правоохранительных органов районного и областного уровней известно о николаевском случае. Причина проста – абсолютная круговая порука среди судей, прокуроров, руководителей СБУ и МВД области...





