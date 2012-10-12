Международные наблюдатели недовольны ходом предвыборной кампании в Украине

{1-}11 октября, Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO представила последний предвыборный отчет, сообщает "Коммерсантъ-Украина".

Как утверждают наблюдатели, за это время предвыборная ситуация стране ухудшилась.

Так, глава миссии Питер Новотни заявил: "К нам поступает все больше жалоб от кандидатов о давлении и злоупотреблениях на уровне избирательных комиссий. Кроме того, все активнее используется административный ресурс. Мы получили много информации и отчетов о жеребьевке, которой предшествовала дача взяток для получения соответствующих результатов", -.сказал он.

"Проекты, которые финансируются из госбюджета, представлены как личные достижения кандидата или как инициатива политической партии",- подчеркивается в отчете. Помимо этого, в ходе избирательной кампании участились случаи запугивания оппозиционных кандидатов, утверждают наблюдатели.

"В партии "УДАР" жалуются на повреждение их билбордов. Тот же "УДАР", а также "Свобода" и "Батьківщина" отмечают сложность доступа к СМИ и наружным рекламным носителям", - отмечается в документе. Кроме того, в ENEMO заговорили об арестах кандидатов.

Отдельная часть отчета посвящена работе окружных избирательных комиссий (ОИК), где, по мнению наблюдателей, происходит наиболее явное противостояние между властью и оппозицией.

Наблюдатели зафиксировали массовую замену членов окружкомов – с 26 августа по 5 сентября сменились 1972 из 4050 членов ОИК. "Больше всего замен сделали шесть технических партий: "Единая Русь", "Братство", "Русский блок", "Союз анархистов Украины", "Едина родина" и "Русское единство". Меньше всего – партии, представленные в парламенте",– сказано в документе.

Однако наблюдатели не спешат с прогнозами относительно результатов кампании. "У нас вызывает опасение день голосования",— сказал Питер Новотни, напомнив, что ENEMO представит итоговый отчет после выборов, в конце ноября. В Партии регионов не согласны с замечаниями наблюдателей.

Первый заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов отметил: "Нарушения есть, как и в любой стране, но они не исказят результатов голосования. А таким уважаемым людям, как международные наблюдатели, несолидно быть на подтанцовке у оппозиции", – сказал он.

Напомним, выборы в Верховную Раду Украину состоятся 28 октября. При этом, 225 народных депутатов будут избраны по мажоритарным округам и еще 225 – по партийным спискам.



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