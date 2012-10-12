К маршу УПА готовятся не только националисты, а и левые

12 октября 2012, 08:33

{1-}К «Маршу борьбы» в честь УПА готовится не только милиция, которая в этот день выведет на улицы 3 тыс. сотрудников, но и политические оппоненты «свободовцев- левые силы. Так, глава Коммунистической партии Петр Симоненко заявил , что "не только коммунисты, но и вся страна должна подняться, чтобы не допустить шествия этих недобитков по центральным улицам Киева".

"Это просто позор на весь мир, что неонацисты ходят по нашей столице. Естественно, мы выйдем в этот день на улицы, чтобы не позволить им осквернять наш город",– сказал Симоненко, сообщает Коммерсантъ-Украина.

14 октября, в воскресенье, в Киеве пройдет марш памяти воинов УПА. Националисты уже подали заявку на проведение мероприятия с участием 20 тыс. человек.

В этом году марш начнется в парке Тараса Шевченко. Националисты намерены пройти по Владимирской улице и провести концерт на Софийской площади.

Праздновать день создания УПА будут не только члены "Свободы". Так, утром представители "Нашей Украины", Конгресса украинских националистов и Украинской народной партии, идущие на выборы одним списком, проведут митинг возле Украинского дома, а Комитет освобождения политических заключенных устроит благотворительный концерт под стенами Лукьяновского СИЗО.

Между тем, лидер Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко заверила, что активисты ее организации обязательно выйдут на улицы 14 октября, чтобы показать свое негативное отношение к УПА.

Планы политических оппонентов националистов не смущают. По мнению главы киевской городской организации "Свобода" Андрея Ильенко, "все эти громкие слова — не больше чем заявления ряда маргиналов".

"Марш УПА давно вышел за рамки сугубо исторических вопросов и стал смотром националистических сил. Ни Наталья Витренко, вещающая из политического забвения, ни кучка коммунистов, которые в предыдущие годы прятались за рядами "Беркута", никак не смогут помешать проведению нашего мероприятия"- сказал «свободовец».

Напомним, 14 октября «Свобода» в день праздника Покровы и 70-летия создания Украинской повстанческой армии  пообещала вывести на «Марш борьбы» 10 тысяч человек.

Как ранее писал Главред, начиная с 2005 года, в этот день в разных городах Украины проходят шествия и митинги сторонников украинского национализма.

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