Сегодня Тимошенко может получить Нобелевскую премию

{1-}12 октября, экс-премьер Юлия Тимошенко может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Сегодня в Осло назовут имя человека, который получит это звание, а Тимошенко является одним из претендентов на него.

Напомним, ранее «Всемирный конгресс украинцев» направил в Нобелевский комитет письмо, в котором поддержал выдвижение кандидатуры Тимошенко на получение Нобелевской премии мира.

Другими претендентами в этой номинации являются афганская борец за права человека и права женщин Сима Самар, американский солдат Брэдли Мэнинг, который похитил и передал порталу WikiLeaks 250 000 конфиденциальных документов дипломатии США, египтянка Мэгги Гобран, которую часто называют Матерью Терезой из Каира и кубинский врач – один из главных борцов за права человека – Оскар Еляс Бискет Гонзалес, который за свою деятельность отсидел в тюрьмах 9 лет, пишет Эхо Москвы.

Также на Нобелевскую премию мира номинированы панк-группа Pussy Riot и радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, по данным букмекеров, Юлия Тимошенко заняла третье место среди претендентов на Нобелевскую премию мира.

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