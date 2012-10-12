Рада запомнилась украинцам "тушками", мордобоем и скандальными законами

{1-}Народные депутаты проработавшие в Верховной Раде 6 созыва готовятся к последнему заседанию парламента 16 октября, пишет "Сегодня".

Для простых украинцев, экспертов и политиков этот созыв запомнился многочисленными драками и противостояниями, блокированиями трибун и скандальными законопроектами.

Так, по словам политолога Владимира Фесенко, изначально Рада 6-го созыва воспринималась как "живой труп":

"Все ждали ее роспуска, и она несколько раз была на грани, но в итоге проработала все 5 лет".

Запомнилась первая половина работы этого созыва и самым долгим блокированием трибуны — в 2008 году из-за "письма трех", когда Ющенко, Тимошенко и Яценюк подписали письмо о стремлении присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, а ПР и КПУ блокировали парламент два месяца.

Политолог Кость Бондаренко считает, что вторая половина работы Рады этого созыва была наиболее результативна. При этом, нынешний парламент запомнится не только драками, но и принятием резонансных законопроектов, в частности, Харьковские соглашения, закон о языковой политике и Налоговый кодекс. А одними из самых важных — судебную реформу, новый Уголовно-процессуальный кодекс, новый Таможенный кодекс и законопроекты в рамках евроинтеграции.

Сами депутаты вспоминают о прогулах и "тушках".

Так нунсовец Юрий Грымчак заявил: "В этой Раде наибольшее количество депутатов изменили свои позиции на прямо противоположные. Это парламент наиболее послушный: раньше законы проходили или не проходили, а тут все решает не регламент, не Конституция, а взмах руки, – сказал он. – Именно этот созыв ввел практику голосования за закон в 2 часа ночи 40 депутатами, когда на табло высвечивается 260 голосов".

Внефракционному депутату Тарасу Чорновилу эта Рада тоже запомнилась негативными моментами: "Этот созыв показал, что Рада полностью ушла в коммерцию. Депутаты перестали думать, принимали все по указке сверху. Пропорциональная система показала свою несостоятельность".

Для регионалов же Рада запомнится как раз слаженной работой правительства и депутатов. Как прогнозируют эксперты, работа парламента следующего созыва не обойдется без новых противостояний.

Как в Раде боролись с "тушками" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В свою очередь политолог Владимир Фесенко отметил: "Из-за мажоритарщиков союзы в новой Раде будут более "текучими": они всегда более самостоятельны независимо от того, к какой партии принадлежат. Большинство, вне всякого сомнения, сформирует Партия Регионов. Она заключит союз с прошедшими по мажоритарке депутатами и, возможно, КПУ, – сказал. — А основное противостояние мы увидим в связи с изменениями в Конституцию, которые готовит Конституционная ассамблея: этот вопрос всегда вызывает конфликты. Позже усилится противостояние между политическими силами в связи с приближением президентских выборов".

Напомним, выборы в Верховную Раду Украину состоятся 28 октября.

Фото: Фейсбук Олега Ляшко;segodnya.ua

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