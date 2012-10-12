В США россиян, подозреваемых в шпионаже, не выпустили из тюрьмы

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Суд в США отказался освободить под залог главного фигуранта очередного "шпионского скандала" – уроженца бывшего СССР Александра Фищенко, обвиняемого в сговоре с целью вывоза в Россию электроники военного назначения на сумму в 50 млн долларов.

Вместо этого его и еще двух фигурантов дела переведут из Хьюстона (штат Техас) в Нью-Йорк, поскольку вывоз электроники, по мнению следствия, осуществлялся через нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди, сообщает ВВС.

В ходе судебного заседания в Хьюстоне прокуроры заметили, что в случае освобождения под залог Фищенко может легко покинуть США. Адвокат обвиняемого, однако, в этом усомнился и напомнил, что в Техасе живет семилетний сын подсудимого.

В освобождении под залог отказано также и предполагаемым пособникам Фищенко: Виктории Клебановой и Севинь Тагиевой. Еще один обвиняемый сам не стал опротестовывать свой арест.

Напомним, по версии ФБР, с 2008 года Фишенко через возглавляемую им компанию покупал у американских производителей микросхемы и микропроцессоры, но при этом не сообщал, что они будут переправляться в Россию. Конечным покупателем электроники, утверждает ФБР, были структуры, связанные с российским военным ведомством и ФСБ.

Анализ открытых источников, говорят американские прокуроры, свидетельствует о том, что российские противокорабельные ракеты и истребители МИГ-35 содержат электронные компоненты, "аналогичные или идентичные тем, которые поставили обвиняемые".

Арестованным грозит серьезное наказание: до пяти лет тюрьмы за преступный сговор, до 20 лет за каждый эпизод нарушения экспортных законов США и до 20 лет за попытки замести следы, например, удалить улики из памяти своих компьютеров.

Кроме этого, Фищенко также грозит до 20 лет за отмывание денег и 10 лет за то, что он, по данным ФБР, являлся незарегистрированным агентом российского правительства.

Как ранее писал Главред, 46-летнего Александра Фищенко, возглавляющего фирму Arc Electronics, и семерых его подчиненных арестовали на прошлой неделе. В розыск объявлены еще три человека.

МИД России заявил, что обвинения американских властей в адрес нескольких граждан России (имелся в виду не Фишенко, поскольку у него американское гражданство) носят уголовный характер и не имеют отношения к разведке.

Фото: Одноклассники.ru

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