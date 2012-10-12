В Киеве обстреляли агитпалатку Тараса Чорновола

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В Дарницком районе столицы днем 11 октября неизвестные обстреляли агитационную палатку народного депутата Тараса Чорновила, который баллотируется в Верховную Раду по округу №212 в Киеве.

По палатке с агитпродукцией злоумышленники выпустили около тридцати пуль из пневматического оружия, сообщает пресс-служба депутата.

"Очевидно, что стреляли для того, чтобы напугать. И для того, чтобы не произошла моя встреча с избирателями. Слава Богу, что не попали в людей, которые находились рядом", – заявил Чорновил.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел во дворе дома по адресу ул. Кошица, 4 на массиве Позняки.

Тарас Чорновил вызвал правоохранителей, которые зафиксировали факт обстрела.

Как ранее писал Главред, 9 октября народный депутат Ирина Геращенко заявила, что после критики законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, ей начали угрожать.

Геращенко обратилась в СБУ и Генпрокуратуру относительно поступивших угроз.

«Сегодня (9 октября – Ред.) вынуждена была обратиться в Генпрокуратуру и СБУ по поводу систематических телефонных угроз в свой адрес», – написала она.

По ее словам, неизвестные где-то взяли ее мобильный номер и «бомбят рабочий кабинет в комитетах ВР».

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