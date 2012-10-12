У Довгого не оказалось конкурентов в Днепровском районе Киева – СМИ

{1-}Предвыборные опросы крупнейших социологических организаций показывают, что украинцы в своих предпочтениях стали более практичны и независимы от страстей на политической сцене. Об этом пишет газета «Сегодня».

«В обществе сформировался устойчивый интерес к политикам, которые взвешенно подходят к решению ежедневных проблем, волнующих граждан куда больше политических идеологий», - пишет издание.

«Сегодня» приводит пример Днепровского района столицы, который по ряду факторов можно считать усредненным образцом избирательного округа Украины. Несмотря на высокую конкуренцию среди кандидатов-мажоритарщиков, перегрузивших район своими биллбордами, самый высокий рейтинг здесь получил Олесь Довгий, вообще не проводящий рекламную кампанию.

По результатам соцопросов Центра Разумкова, «СОЦИС» и КМИС, Олесь Довгий не только опережает своих оппонентов по отдельности, но и всех вместе взятых.

«Два года назад Довгий начал принимать в районе обращения и предложения граждан и, по возможности, сразу решать их, - объясняет результаты политика издание. - Те вопросы, которые трудно решить быстро, юристы и помощники Довгого обрабатывают и направляют в различные государственные инстанции, контролируя их выполнение. Закрепив свою репутацию через практические и полезные программы (в том числе, установку детских площадок, десятки образовательных программ, открытие спортивных секций, благоустройство дворов и подъездов, установку новых почтовых ящиков и многое другое), Довгий поставил основных конкурентов перед весьма сложной задачей».

Также исследования показывают, что выбор кандидата-мажоритарщика не будет зависеть от выбора политической партии.

«За Довгого готовы голосовать сторонники фактически всех политических партий - даже те, кто к нему негативно настроен, поскольку ни один другой кандидат не сделал вообще ничего для района», - пишет газета.



Соцопросы, по данным газеты, опровергли миф о том, что за Довгого будут голосовать лишь «бабушки». Оказалось, что около 45% его избирателей - это граждане среднего возраста от 30 до 45 лет.

«Усталость людей от политики вылилась в желание видеть не драки в Верховном Совете, а понятную и полезную работу. Всех интересует, что конкретно сделал политик и собирается делать в дальнейшем», - резюмирует издание.