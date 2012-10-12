Детские товары не должны быть предметом роскоши — Симоненко

{1-} Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко на встрече с избирателями в г. Купянск (Харьковская обл.), передает корреспондент ГолосUA.

Симоненко раскритиковал ситуацию, когда молодая семья, у которой только появились дети, не может позволить себе самого элементарного.

«Можем ли мы говорить о демографическом росте, когда молодые люди не могут обеспечить себя, не говоря уже о детях», - возмутился политик.

В связи с этим Симоненко напомнил, что в рамках антикризисной программы КПУ есть законодательная инициатива, которой предусмотрена стабилизация цен на продукты и товары для детей. При этом лидер Компартии объяснил, что низких цен можно добиться, сотрудничая с предпринимателями.

«С малым и средним бизнесом, который занимается детской продукцией, будут заключаться договора. На такие товары будет стабильно низкая цена, а разницу предпринимателям будет компенсировать государство», - отметил Петр Симоненко.

Таким образом государство будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и поддерживать молодежную программу.