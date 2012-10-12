В Крыму мэр назвал горожан «дебилами» и «го*нюками»

Мэр Керчи Олег Осадчий 11 октября в эфире телерадиокомпании «Керчь» назвал «выродками», «го*нюками» и «дебилами» керчан, недовольных установкой памятника на городской набережной.

«Какой у этих дебилов патриотизм? Это, понимаете, выродки. Их можно сравнить только с фашистами. Даже фашисты такого не пишут сейчас, бывшие эсэсовцы», — оценил мэр Керчи критику горожан, сообщает Kerch.FM.

Также мэр города назвал публикации об установке памятника «мышиной возней».





Установка памятника обошлась бюджету города почти в миллион гривен – до круглой цифры, обязывающей провести тендер, заказчик работ «не дотянул» 300 гривен.

Напомним, ранее депутат Госдумы Константин Затулин назвал противников скандального закона Колесниченко-Кивалова больными людьми.

«Люди, которые добивались принятия закона, хотят быть патриотами Украины, хотят считать, что в Украине и русский, и украинский язык развиваются и имеют право на жизнь. А люди, которые пытаются заткнуть им рот и не дать им говорить на родном языке, они раскалывают Украину», - подчеркнул Затулин.

«У меня такое впечатление, что люди, которые сегодня с ненавистью говорят о русском языке... Это бедные и больные люди, которые считают, что свой язык можно возвышать, унижая другой», - отметил скандальный российский депутат.

Фото; kerch.fm; видео: youtube.com

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