Азаров ушел в отпуск на один день

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Лидер Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров 12 октября взял отпуск на один день для проведения встреч с избирателями в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба премьера премьер-министра Украины.

По данным пресс-службы, в ходе поездки Азаров осмотрит спортивный городок, ознакомится с ходом реконструкции Пролетарского сквера, даст интервью областной телерадиокомпании, проведет областные сборы с партийным активом и выступит на митинге, после которого пообщается с избирателями.

Как ранее писал Главред, в августе секретарь СНБО и глава избирательного штаба Партии регионов Андрей Клюев заявил, что занимающие высокие государственные посты чиновники-регионалы, которых ЦИК зарегистрирует кандидатами в народные депутаты, "буквально на следующий день" пойдут в отпуск.

"Те министры, и я в том числе, после того, как нас здесь (в ЦИК) зарегистрируют кандидатами в депутаты, мы все дружно пойдем в отпуск. На следующий день буквально", – сказал Клюев.

В то же время стало известно, что глава правительства Украины Николай Азаров, возглавивший избирательный список Партии регионов, не намерен уходить в отпуск на период избирательной кампании.

«Николай Янович не пойдет в отпуск, не сможет», – заявил его пресс-секретарь Виталий Лукьяненко перед началом предвыборного съезда Партии регионов.

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