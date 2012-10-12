Любомир Гузар призвал украинцев "не продаваться" на выборах

{1-}Сознательно продавая свой голос на выборах, украинцы своими же руками продают свою свободу.

Об этом заявил участник Инициативной группы «Первого декабря», кардинал Любомир Гузар.

По словам Любомира Гузара, «быть свободным значит быть ответственным. Вот идут выборы. А люди продаются, и продаются легко, легко идут на то, чтобы положить себе в карман какие-то лишние пару гривен и забрать пару килограммов чего-то съедобного... Но думают ли они о том, что при этом продают свою свободу?.. Я думаю, что многие люди хотят быть свободными, но свобода – то очень большое понятие, и не исключительно политическое, - сказал кардинал Любомир Гузар в интервью «Обозреватель».

Быть свободным, понимать свое человеческое достоинство во всей полноте и пытаться жить согласно с этим – это большая задача. Есть люди, которые действительно этого желают и идут к этому. Но нужно отличать их от тех, кто хочет не свободы, а произвола, то есть возможности делать все, что заблагорассудится».

По словам Любомира Гузара, «быть богатым не является злом, не является грехом, но богатство требует человеческой зрелости, потому что быть богатым и свободным – это не такое простое дело».

По его мнению, сами политики не хотят, чтобы в Украине были свободные люди. «Для настоящей свободы людей еще нужно воспитывать. А наша сегодняшняя трагедия в том, что такого воспитания нет, потому что свобода не дается просто так, за нее еще нужно бороться и свою собственную лень преодолевать. Политики не увлечены тем, чтобы воспитывать свободных людей. Скорее, они хотят того, чтобы люди им не мешали. Потому что их мышление таково: если я богатый - мне все можно», - отмечает кардинал.

По словам Любомира Гузара, быть избранным значит не только хорошо зарабатывать, но и служить людям.

«В первую очередь, пусть люди подумают над тем, что это значит – быть избранным. Не только хорошо зарабатывать, но и служить людям. Нет, мы не должны жалеть хорошей зарплаты нашим депутатам – пусть будут хорошо оплачиваемыми, но пусть стопроцентно оправдывают те деньги, которые они получили. Сколько мы уже имеем тех законов… Я все смеюсь над тем, как меняли время – три раза туда и обратно. Это один поразительный пример, а есть и много других, когда законы делаются без надлежащего труда… Пусть каждый очень хорошо думает, потому что пролезть в Раду он пролезет, но потом придется отвечать. И не перед людьми, а перед Богом», - сказал кардинал.

В то же время Любомир Гузар подчеркнул: «Те же, кто должен избирать, также пусть думают. Люди бы избирали значительно ответственнее, если бы сами лучше работали. Если бы хорошо понимали себя самих и то, чем является возможность развивать при помощи выборов свою государственность, свое общество. Почему так много фальсификаций на выборах? Потому что люди не задумываются над определенными вещами. А если бы все подошли к выборам серьезно и честно, все выглядело бы иначе. Но для этого нужно начать очень серьезно думать. О себе, о других, об ответственности перед Богом. Тогда наши выборы будут лучше, чем иногда. Это вполне возможно. Нужно только этого очень хотеть и делать это».

фото: cerkva.od.ua

Новости по теме:

Любомир Гузар: выдающихся личностей среди украинских политиков нет

Любомир Гузар: «Бог каже: ,,Хочете? – Маєте’’…»



Кардинал Любомир Гузар: «Люди себе руйнують, бо не мають цілі у житті»