Гузар считает УПА позитивным примером для украинцев

{1-}Кардинал Любомир Гузар назвал УПА положительным примером борьбы за права человека против преступной власти.

Об этом он сказал в интервью газете «День».

Накануне 70-й годовщины создания Украинской повстанческой армии участник инициативной группы «Первого декабря» кардинал пояснил что люди имеют право на оборону своей жизни.

«В конце 1920-х годов в восточных областях Украины, не на Галичине, потому Галичина была под Польшей, состоялось четыре тысячи сельских восстаний против насильственной коллективизации. Люди защищали свою жизнь, свою экзистенцию. Имели право? Так, имели право », - сказал греко-католической церкви.

Кардинал привел примеры из украинской истории, когда люди успешно отстаивали свои права: «Есть еще положительный пример - наша УПА. Ее же имя говорит за себя "Украинская повстанческая армия", она восстала против оккупантов: против немцев, а главное - против НКВД. УПА восстала, чтобы защищать права человека ».

«Если нынешнее правительство будет очень раздражать, отбирать у людей их права, то только Бог святой знает, что случится» - подчеркнул Любомир Гузар

«Когда какая-то власть, какое-то правительство начинают очень раздражающему отбирать у людей их права, люди имеют право защищаться. Безусловно, это не такая вещь, которую надо делать ежедневно. Для этого должны быть соответствующие обстоятельства, потому что не каждая революция приводит к чему-то хорошему. Вот Октябрьская революция. Там ничего хорошего не произошло», - сказал Гузар.

Напомним, ранее Любомир Гузар сказал, что украинцы сознательно продавая свой голос на выборах, своими же руками продают свою свободу.

фото: прес-служба МВС

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