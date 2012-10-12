Около двух третей кандидатов-мажоритарщиков - технические

{1-}Около двух третей кандидатов в народные депутаты на выборах в мажоритарных округах регистрировались как технические.

Такой ход предпринимают настоящие кандидаты с целью иметь больше представителей в участковых комиссиях.

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По словам председателя правления КИУ, "около двух третей - если не больше - кандидатов регистрировались как технические. Потому что чем больше таких кандидатов имеет главный кандидат, чем больше технических, тем больше вероятность, что они попадут по жеребьевке в комиссии. Если ты имеешь двух технических кандидатов - вероятность меньше".

Как сообщал ранее Главред, технические» партии, которым повезло при жеребьевке в ЦИК по формированию окружкомов, продают свои квоты в ОИК по всей Украине. Стоимость такой сделки, достигает миллиона долларов.

Новости по теме:

«Технические» партии за миллион продают квоты в избиркомах - СМИ

ЦИК опасается наплыва технических кандидатов



Членом окружкома пытались зарегистрировать покойника



В избиркомах сидят люди, которые уже никого не представляют - эксперт

