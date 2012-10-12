Симоненко: «подачки» власти могут привести к сокращению льгот после выборов

{1-} Такое мнение выразил лидер Компартии Украины Петр Симоненко во время встречи с избирателями в городе Изюме Харьковской области, передал корреспондент ГолосUA.

Лидер КПУ раскритиковал тот факт, что перед выборами власти добавили по несколько гривен к пенсиям-зарплатам, а люди готовы воспринимать такие надбавки, как стабильность в стране.

«Меня удивляет, что за 20 лет независимости, за все выборы, что прошли в стране, украинцы так и не запомнили, чем заканчиваются подобные подачки после избирательной кампании», - отметил Петр Симоненко.

Он объяснил, что только через офшорные компании крупному капиталу удалось вывезти из Украины 52 млрд. долларов.

Кроме того, уточнил политик, Украина в этом году должна вернуть внешние долги на сумму около 95 млрд. гривен.

Учитывая, что промышленность не развивается и не работает, подчеркнул лидер КПУ, национальная валюта поддерживается искусственно, и, как только пройдут выборы, олигархам необходимо будет вернуть средства, затраченные на предвыборную кампанию.

«Все это обернется сокращениями льгот, задержками по заработным платам и пенсиям, сокращениями материальной помощи, а также новыми долгами Украины перед иностранными кредиторами, ведь уже сейчас каждый украинец должен возвращать из своего кармана около 10 тыс. гривен ежегодно», - подытожил Петр Симоненко.