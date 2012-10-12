Нобелевская премия мира присуждена Евросоюзу

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Обладателем Нобелевской премии мира в этом году стал Евросоюз.

Сегодня, 12 октября в столице Норвегии Осло были названы лауреата Нобелевской премии мира. Премию получила международная организация Евросоюз.



Как сообщил глава комитета, основанием для присуждения данной высокой награды послужили действия Евросоюза по предотвращению новых войн на континенте и стабилизации обстановки в

Среди вероятных претендентов на эту награду называли экс-премьера Юлию Тимошенко, религиозных деятелей стран Ближнего востока, которые пытаются уладить межконфессиональные конфликты. На соискание премии были выдвинуты около двухсот человек и несколько десятков организаций, сообщает Корреспондент.

Напомним, в минувшем году премию мира разделили между тремя женщинами-правозащитницами - президентом Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, активисткой либерийского женского движения за мир (Women of Liberia Mаss Action for Peace) Леймах Гбови, а также йеменской защитницей прав женщин Таваккул Карман (Tawakkul Karman). Премия біла присуждена за их "ненасильственную борьбу за безопасность жещин и за их право на полноценное участие в миротворческой работе".

Сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций составляет в этом году 8 миллионов шведских крон (1,2 млн).

Как сообщалось ранее, по данным букмекеров, Юлия Тимошенко занимала третье место среди претендентов на Нобелевскую премию мира.

фото, видео: EPA / UPG, Главред, vesti.ru

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