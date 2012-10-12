Мельниченко подал в суд 9 исков: на Турчинова, Пискуна и СМИ

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Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко намерен судиться с Александром Турчиновым и партией "Батькiвщина", а также с экс-генпрокурорм Святославом Пискуном и рядом украинских СМИ.

Об этом украинский адвокат экс-майора Николай Недилько заявил 12 октября во время пресс-конференции, сообщает НБН.

По словам адвоката, всего поданы 9 исков – к Александру Турчинову, ВО «Батькивщина», «Украинским новостям», «Голос UA», «Главкому», а также Святославу Пискуну, «Радио Свобода», «Газета UA», «Новая информация» в частности, на политолога Тарана и «Новая информация» на политолога Выдрина.

Сообщается, что 3 иска переданы в Шевченковский, а 6 – в Печерский райсуд. Защитник экс-майора отметил, что если те, на кого поданы иски, «покаются» и опровергнут ранее опубликованную недостоверную информацию о Николае Мельниченко, то иски будут отозваны.

В частности, в исковом заявлении выдвигается требование опровергнуть озвученные Турчиновым и обнародованные "Баткiвщиной" ложные заявления – в частности в отношении финансовых притязаний Мельниченко к "Баткiвщине", а также того, что показания Мельниченко Минюсту США по делу убийства Евгения Щербаня написаны под диктовку администрации президента США .

По словам адвоката, майору Мельниченко не хочется раскрывать имеющиеся у него сведения по многим вопросам украинской политики, в том числе и по убийству Евгения Щербаня.

"Иначе откроется американский ящик Пандоры", – отметил Недилько.

Как ранее писал Главред, месяц назад Турчинов заявил, что Мельниченко хотел выторговать у Тимошенко место в списке и деньги в обмен на показания против Леонида Кучмы и Николая Азарова.

Об этом один из лидеров оппозиции заявил, комментируя заявление Мельниченко о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня.

По мнению Турчинова, такие заявления являются "подтверждением того, что все дела против Тимошенко фабриковались в кабинете Президента Кучмы".

В начале текущего года Мельниченко вышел на связь с семьей Тимошенко и передал им письмо, в котором отметил, что Кучма дал указание Николаю Азарову "уничтожить" ее, – сказал Турчинов.

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