Литвин: каждый ворует там, где работает

{1-}Каждый ворует там, где работает. Об этом он спикер ВР Владимир Литвин сказал, выступая перед избирателями округа на родине Нины Матвиенко в Емильчинскому районе, на котором он баллотируется в Житомирской области, сообщает Украинская правда.



Один из избирателей был возмущен тем, что экс-глава Нацбанка Владимир Стельмах получал большую зарплату, но также получал материальную помощь.



На что Литвин ответил: "Я не буду отвечать за Национальный банк, потому что каждый ворует там, где работает", - заявил на это Литвин.



Избиратели также поинтересовались у нардепа, почему у депутатов столько помощников, на которые тратятся значительные средства из госбюджета.



"Мы же вас выбираем грамотными. Владимир Михайлович, вас можно слушать" сутками "и не наслушаешься, и все правильно. Зачем вам эти помощники, что им платят, и квартиры, и санатории, это колоссальная сумма экономии?", - сказал один из избирателей.



Отвечая на вопрос спикера сказал, что ему стыдно за народных депутатов и назвал их помощников костылями.



"Вы думаете мне не стыдно за народных депутатов, на экране покричал, а потом вышли, расцеловались, деньги поделили?" - Воскликнул Литвин.



Литвин заверил, что у него есть помощники на местах в его округе, а другие советники ему не нужны.



"А во всех других вопросах мне костыли не нужны, а я считаю, что советники это костыли, поэтому у меня их нет, я стою перед вами, я не прислал никого к вам", - заявил спикер.





Глава парламента также заявил, что на этот район ежегодно выделяются значительные средства из госбюджета, а он сам постоянно и существенно помогает землякам.



"Дополнительно каждый год 30000000 падает на Емильчинский район. Газ веду? Веду. Школам помогаю? Помогаю. Водопроводы строю? Водопроводы строю. Скажите, кто один хоть занялся таким проектом как обследование людей. Кто-то за спасибо поехал обследовать людей в село? А детки ? Сколько уже я детям помогаю? И не сегодня же только, и не вчера. Поэтому вы свой юмор оставьте при себе ", - сказал он избирателям.



Впрочем, Литвин все же обещает решить вопрос дополнительной помощи региону.



"В бюджете 6 миллиардов гривен выделено, 3,7 миллиарда использовано. Проблему в средствах я не вижу, но люди об этом говорят постоянно, в понедельник я буду иметь разговор об этом с Азаровым и позвоню президенту, скажу, что не надо обижать людей, особенно перед 28-м ", - сказал он.



Как сообщали СМИ, по состоянию на 8 июня Верховная Рада выделила 95000000 гривен на субвенции для округа в Житомирской области, где баллотируется Литвин.



Кроме того, в течение июля 2011 - май 2012 спикер совершил менее 17 "рабочих поездок" на этот округ за государственный счет, привлекая чиновников к агитационной кампании.



видео: youtube.com

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